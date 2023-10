Napoli-Real Madrid | calendario Champions League | data | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo essere sceso in campo nell’anticipo di ieri in casa del Lecce, ilcampione d’Italia deve già iniziare a concentrarsi in vista del prossimo turno della2023-2024. Siamo ai nastri di partenza del secondo appuntamento della fase a gironi e le quattro squadre italiane sono pronte ad andare a caccia dei tre punti per indirizzare nel migliore dei modi il discorso qualificazione. Nel secondo turno della fase a gironi dellaandrà in scena un importantissimoallo stadio San Paolo. La sfida si giocherà martedì 3 ottobre alle ore 21.00 e metterà di fronte le due squadre che si sono aggiudicate il primo impegno. I partenopei contro il Braga all’ultimo secondo mentre iisti ...