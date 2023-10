(Di domenica 1 ottobre 2023) Le tensioni degli ultimi giorni sembrano essersi diradate. Ilha ottenuto la seconda vittoria consecutiva a Lecce , conche ha messo a segno la quinta marcatura stagionale in ...

"Guardate Osimhen". Il Napoli vince ancora, segna altri 4 gol ( Dopo il poker all'Udinese, quello in casa del Lecce) e Rudi Garcia guarda con più ...

L’ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha parlato del caso Osimhen ai microfoni di Tele A: “Spero resti Osimhen , se tra sei mesi andrà via si ...

Dopo una vittoria schiacciante sul Lecce, il Napoli di Garcia si riafferma come potenza della Serie A. Con Osimhen in forma e una tattica affinata, ...

Osimhen non ha reagito bene all’esclusione decisa dal tecnico a poche ore dal Lecce. De Laurentiis presente alla comunicazione. CALCIO Napoli . ...

Le tensioni degli ultimi giorni sembrano essersi diradate. Ilha ottenuto la seconda vittoria consecutiva a Lecce , conche ha messo a segno la quinta marcatura stagionale in ...Tra il, al momento, non sembrano tuttavia ancora essere maturate le tempistiche per prolungare un rapporto sancito da una firma sul rinnovo di contratto. Nonostante le ...

Napoli, Osimhen è una sentenza in trasferta: il dato è mostruoso Corriere dello Sport

Paolo Condò è intervenuto sul caso Osimhen soffermandosi sulle assurde accuse di razzismo verso Napoli e i napoletani.Nella ripresa Garcia fa entrare subito Osimhen che realizza di testa il raddoppio su assist ... attenta in difesa con i quattro del reparto ed efficace in attacco. Il Napoli infatti è sicuro ...