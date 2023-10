Napoli | il social media executive lascia il club | “Vi svelo la verità sul caso Osimhen”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 1 ottobre 2023), non si vede la luce in fondo al tunnel: illasca il, le motivazioni fanno discutere Nuovo risvolto inaspettato nella vicenda. Dopo due anni e mezzo il, Alessandro Fortino,il. Come prevedibile, in tanti hanno collegato l’accaduto al. Tuttavia, l’oramai exdegli azzurri ha voluto chiarire la situazione., ilsi dimette, c’entra? La risposta del diretto ...