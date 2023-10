Napoli | Chiariello difende Natan | “Dov’è chi lo criticava? Da Kim non avete imparato niente?”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 1 ottobre 2023) Umbertosu Twitter esalta il difensore brasiliano, e tira una frecciata a chi losenza averlo mai visto in campo. CALCIO. Umbertodagli attacchi sui social. Dopo le buone prestazioni del brasiliano con Udinese e Lecce, il giornalista su Twitter se la prende con chi lo aveva criticato ancor prima di vederlo all’opera. “Ma ora nessuno chiede di? Dove sono quelli che lo bocciavano senza averlo mai visto?” tuona. Che poi aggiunge: “I forcaioli perché non si siedono sul forcone? Neanche dopo Kim non siete capaci di stare zitti“. Il riferimento del giornalista è alle critiche rivolte anche al coreano lo scorso anno, salvo poi ricredersi. “Da Kim non ...