Nainggolan | “Alla Roma avevo tutto per essere felice | all’Inter mi cagavano il ca**o”

(Di domenica 1 ottobre 2023) “La verità è che lami ha cambiato la vita:quello che mi serviva per. Un bel guadagno, i tifosi mi adoravano, una città dove potevo divertirvi come dicevo io. E non mi rompevano il, mi dicevano che potevo fare quello che volevo fuori dal campo, dovevo solo dare il massimo quando giocavo”. Lo ha detto Radjain un’intervista al podcast del Caffettino: “Mentre atrovato la mia dimensione, una voltalì miilper ogni cosa: dsocietàgente, non ero a mio agio”. SportFace.

