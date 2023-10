Nadef | riforme e produttività Il commento di Emilio Rossi

Leggi su formiche

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo le due crisi dovute alla pandemia e all’invasione dell’Ucraina e nonostante il forte rimbalzo del 2021 e 2022, il Paese torna oggi a confrontarsi con i limiti strutturali che lo caratterizzavano prima del Covid, acuiti dalla presenza dell’inflazione generata dalla crisi energetica e dei mercati dei prodotti agricoli. Per gli anni a venire ci si può quindi aspettare un ritorno a una crescita del Pil tra zero e 0,5%, migliorabile solo da una (peraltro ridotta) spinta una-tantum nei pmi due o tre anni derivante dagli investimenti del Pnrr. La buona notizia per il pmo anno è che l’inflazione sta scendendo rapidamente sia nell’Eurozona che in Italia ed è possibile che nei pmi trimestri scenda anche più rapidamente delle attese della Banca centrale europea. Tuttavia, l’inflazione strutturale di medio-lungo termine ...