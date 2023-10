Musk accusa i tedeschi | Violate la sovranità E intanto la Germania blinda i confini a est

Tutto pronto al G20 in India, dove è atteso il presidente Usa Biden ed è arrivata la premier italiana Meloni. Non ci saranno il leader russo Putin e ...

Tutto pronto al G20 in India, dove è atteso il presidente Usa Biden ed è arrivata la premier italiana Meloni. Non ci saranno il leader russo Putin e ...

Un matrimonio finito per un intruso? Pare di si. Il cofondatore di Google Sergey Brin ha formalizzato il divorzio dalla sua ex moglie Nicole Shanahan ...

Botta e risposta tra il miliardario e il governo tedesco . Poi il patron di X vola al confine tra Usa e Messico per incontrare le autorità locali e ...

... ma quando qualcuno lo fa notare si becca l'di complottista o peggio Eppure, questa domanda Polito sente l'esigenza di porsela ora, con. Significativo, non trovate Come ha osservato ...Tecnologia Altro che superapp, Elonsta distruggendo Twitter Andrea Daniele Signorelli Allora, ... L'di hipsterismo Una delle due possibili soluzioni che Khan ha proposto è un ritorno a ...

Musk accusa i tedeschi: "Violate la sovranità". E intanto la Germania ... ilGiornale.it

Elon Musk accusa il governo tedesco di «scaricare» migranti in Italia. La replica di Berlino: «Le Ong salvano... Corriere della Sera

Dopo aver visitato il confine tra Messico e Stati Uniti per rendersi conto di persona di cosa sta accadendo, Elon Musk è entrato a gamba tesa nel dibattito europeo sulla crisi migratoria e in particol ...Elon Musk, CEO di Tesla, ha acceso un dibattito sui social media riguardo all'immigrazione e al ruolo delle Ong, in particolare quelle finanziate dalla Germania. Musk sostiene che la Germania sta viol ...