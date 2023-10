Musetti battuto da Alcaraz negli ottavi di Atp Pechino 2023

(Di domenica 1 ottobre 2023) (Adnkronos) – Carlosancora una volta fatale per Lorenzo. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, si è imposto oggi 1 ottobre agli Atp disul tennista di Carrara con un doppio 6-2. Lo spagnolo, numero 1 del seeding cinese, accede così ai quarti di finale dove affronterà Casper Ruud. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Lorenzo Musetti vola in semifinale n ell' ATP 250 di Bastad . Dopo la vittoria nel derby azzurro contro Arnaldi agli ottavi di finale, il carrarino ...

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti al secondo turno dell'Atp di Amburgo 2023 . Il toscano ha battuto al primo turno lo svedese Elias Ymer per 6-4, 6-1 ...

Finisce al primo turno l’avventura agli Us Open di Lorenzo Musetti . Il tennista azzurro, 18esima testa di serie del tabellone, si fa sorprendere dal ...

Buona la prima per Lorenzo Musetti nel torneo ATP 500 di Pechino . Un successo sicuramente di peso per il toscano, che ha superato il russo Karen ...

... con la quale ha raccolto solo il 35% di punti, ma oggi non c'era molto da fare contro un Alcaraz che hasul suo stesso terreno, quello delle variazioni di gioco. "Lorenzo è un ottimo ...Alcaraz allunga la sua striscia positiva contro, che aveva già superato a Parigi. Per lui, ... Ruud numero 7 del seeding, hal'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 31 Atp, dopo una ...

Termina al secondo turno l’avventura di Lorenzo Musetti nel “China Open” (Atp 500 - montepremi ... Lorenzo, dopo il game d’avvio tenuto a zero, cede per due volte di fila la battuta permettendo allo ...Disco rosso per Lorenzo Musetti al China Open, torneo combined che mette insieme ... Nei quarti di finale Alcaraz affronterà il norvegese Casper Ruud, numero 7 del seeding, che ha battuto l’argentino ...