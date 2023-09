Musetti-Alcaraz oggi | Atp Pechino 2023 | a che ora e dove vederla in diretta tv

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sfida da non perdere per Lorenzoagli ottavi di finale dell'Atp 500 di. Domenica 1 ottobre il toscano, che nel turno precedente ha battuto Karen Khachanov, numero 14 del ranking, affronta il numero 2 al mondo, numero 1 del seeding, Carlos.Lo spagnolo, vincitore di due...

A Pechino, che ritorna per la prima volta nel grande tennis dopo 4 anni di stop per la pandemia, i big fanno sul serio. Nell'attesa del duello tra Carlose il nostro Lorenzo, il primo tra i favoriti a centrare il traguardo dei quarti di finale è il russo Daniil Medvedev che ha superato per 76 63 l'australiano Alex De Minaur. Primo set ...arrivano agli ottavi dopo aver battuto rispettivamente Hanfmann e Khachanov nel turno precedente. Tre confronti in carriera tra i due, con lo spagnolo in vantaggio 2 - 1 nel conto ...

Sfida da non perdere per Lorenzo Musetti agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino. Domenica 1 ottobre il toscano, che nel turno precedente ha battuto Karen Khachanov, numero 14 del ranking, affronta il numero 2 al mondo. (LaPresse) Domani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scenderanno in campo per gli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino. L'altoatesino se la ...