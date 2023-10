Murcia | incendio in discoteca all' alba | almeno sette ragazzi morti Si cercano dispersi

almeno sei persone sono morte e quattro sono rimaste ferite , in un incendio scoppiato questa notte in una nota discoteca di Murcia , in Spagna . I ...

Non è ancora chiara la causa che ha scatenato l' incendio . I soccorritori non escludono che ci possano essere altre vittime

In particolare, non si hanno notizie di alcuni componenti di un gruppo di amici che stavano festeggiando un compleanno. TI POTREBBE INTERESSARE

12.15 Spagna,in discoteca: 7 morti Almeno 7 persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in undivampato nella notte in una discoteca di, città universitaria nel sud della Spagna. Non si esclude che il bilancio delle vittime possa aumentare,mancano persone all'appello. Le ...Sette persone sono morte e altre sono rimaste intossicate in seguito all'scoppiato nella discoteca Teatre di, nel sud della Spagna, scoppiato alle 6 di stamattina.

Spagna, incendio in una discoteca a Murcia: almeno 7 morti TGCOM

Spagna, incendio in una discoteca: almeno 7 morti e 4 intossicati a Murcia. Si cercano dispersi – Video Il Fatto Quotidiano

È di almeno 6 morti e 4 feriti il bilancio dell'incendio divampato alle prime ore si oggi nella discoteca Teatre della città sudorientale spagnola di Murcia.Sette persone sono morte e altre sono rimaste intossicate in seguito all'incendio scoppiato nella discoteca Teatre di Murcia, nel sud della Spagna, scoppiato alle 6 di stamattina. Il primo bilancio ...