Muore folgorato a 31 anni per un banale errore | cosa stava facendo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Un uomo di 31è mortonella sua abitazione e non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita: all’arrivo dei sanitari era già morto. I drammatici fatti si sono verificati nella serata di venerdì scorso 29 settembre 2023, ad Aprilia in provincia di Latina. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Bimbo di 10 mesiall’asilo nido:Leggi anche: Febbre alta e poi la terribile diagnosi: Alessandraa 57Latina,a 31mentre si rade la barba Erik Faustini era nel bagno di casa sua ad Aprilia e siradendo la barba con il rasoio elettrico. Proprio in quel momento, il 31enne è stato attraversato dalla corrente ...