Episodio da MOVIOLA in Atalanta-Cagliari per il contatto in area di rigore tra Marten De Roon e Zito Luvumbo. I due entrano in rotta di collisione ...

- Juve 0 - 0: sintesi eAggiornamenti dalle 18.00 Migliore ...Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ...- Juventus( - ) (+)- ...

Moviola Atalanta Juve: gli episodi dubbi del match Juventus News 24

Moviola Atalanta-Juve: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, match valido per la 7ª giornata di Serie A. Recupera in tempo De Ketelaere, che affianca Lookman in attacco. Djimsiti preferito a Kolasinac ...Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, 7ª giornata di Serie A. Recupera in tempo De Ketelaere, che affianca Lookman in attacco. Djimsiti preferito a Kolasinac in difesa. Per ...