Mourinho-Roma | è stata finora un’esperienza deludente?

Leggi su 11contro11

(Di domenica 1 ottobre 2023) Laesce dalla sfida contro il Genoa al Ferraris con un dato disarmante: una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Quello che stiamo vivendo è il peggior avvio di stagione nella storia del club capitolino: solo 5 punti alla sesta giornata di campionato e terzultimo posto in classifica. A finire nel mirino dei tifosi dellasono la squadra e il proprio allenatore José. Lo Special One, che solo due anni fa ha fatto impazzire di gioia la piazza giallorossa si presenta ora, in conferenza stampa, sotto accusa: “Non sono io il problema della”. Eppure, i numeri della sua esperienza nella capitale non sono a suo favore., un trionfo europeo non basta? E’ il maggio 2021 e i Friedkin stanno lanciando una notizia bomba su: José ...