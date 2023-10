(Di domenica 1 ottobre 2023) Ha impiegato un mese e mezzo, tre sconfitte e due brutte figure (Milan e Genoa) per ritrovare lo spiritoe uscire dall'isolamento nel quale si era chiuso per evitare di trasmettere al mondo la ...

2023-07-13 12:16:22 Calcio italiano: José Mourinho non passa mai inosservato. Né per il bene… né per il male. “In un mondo ipocrita, non essere ...

Durante la Bobo Tv l’ex giocatore ha attaccato nuovamente l’allenatore della Roma: come sempre non ha utilizzato mezzi termini, andando giù pesante ...

Ha impiegato un mese e mezzo, tre sconfitte e due brutte figure (Milan e Genoa) per ritrovare lo spiritoe uscire dall'isolamento nel quale si era chiuso per evitare di trasmettere al mondo la propria frustrazione. Lo pensavate ammoutolito Volevate sentirlo Eccolo. Mou is back: ha lasciato ...... ben al di sopra del 13° posto di. " Quell'addio fu colpa anche mia. Non ho saputo gestire ... Eppure, oltre ai risultati, anche questo è un modo per essere. Guarda su DAZN tutta la ...

Mourinho, lo Special è tornato Corriere dello Sport

Mourinho-Messico: cosa significa l'annuncio social dello Special One Goal Italia

Ha impiegato un mese e mezzo, tre sconfitte e due brutte figure (Milan e Genoa) per ritrovare lo spirito Special e uscire dall’isolamento ... Dan è l’uomo che ha fortemente voluto Mourinho e che da ...Undici gol subiti in sole 6 partite di campionato, una media di quasi 2 a partita. La difesa della Roma, che oggi affronta il ...