MotoGP | Martin stupisce anche sul bagnato | non ha punti deboli? Ora si vedrà la caratura di Bagnaia

(Di domenica 1 ottobre 2023) Avrebbe potuto essere splendida, per dinamiche, la gara di Motegi. Il meteo nipponico si era erto a severo maestro del Motomondiale, innalzando progressivamente la difficoltà del Gran Premio del Giappone. Da un’iniziale pioggerellina, si era passati gradualmente a precipitazioni sostenute. Una situazione che ha costretto i centauri ad adattarsi a una pista cangiante, proponendo la possibilità di separare il grano dal loglio. Purtroppo si è assistito a uno splendore solo a metà, poiché nel momento in cui le cose si stavano facendo davvero interessanti, è stata sventolata la bandiera rossa. Un peccato, perché ormai è stata edulcorata l’essenza stessa delle corse. Se non si accetta il pericolo come una dinamica intrinseca al motorsport, allora esso viene castrato. Altro discorso, molto articolato, che non vale la pena di affrontare in questa sede. Si può tuttavia affermare come si sia ...