MotoGp | Marquez Sarei voluto ripartire ma giusto lo stop

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 1 ottobre 2023) Buon terzo posto per lo spagnolo della Honda in Giappone MOTEGI (GIAPPONE) - "All'inizio ero calmo, dovevo comprendere le gomme. La pista, in avvio era molto asciutta, se avessi insisito troppo avrei distrutto le gomme. Con l'acqua stavo cominciando ad attaccare ema la Direzi