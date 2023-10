MotoGP | Marco Bezzecchi | “Il mio primo flag to flag è stato divertente | ho avuto un problema al cupolino”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Piccola occasione persa a Motegi per, che resta fuori dal podio nel Gran Premio del Giappone 2023 valido come quattordicesimo atto stagionale del Mondiale. Il centauro romagnolo del Team Mooney VR46 è arrivato quarto in una gara a dir poco caotica (con quasi tutti i piloti costretti a cambiare moto alla fine della prima tornata per passare alle gomme rain) ed interrotta dopo 12 giri per pioggia battente, perdendo lasciando però per strada dei punti importanti rispetto ai suoi rivali per il titolo Jorge Martin e Francesco Bagnaia. “Diciamo che quando siamo entrati in pista già sgocciolava un po’. Non èsemplice. All’inizio houn incespicamento per non prendere Pecco, la moto mi è partita dietro e ho allargato un po’, poi ho sentito una gran botta quindi mi sa che mi ...