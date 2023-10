MotoGP GP Giappone 2023 | risultati e ordine di arrivo | gara fermata per pioggia dopo 13 giri | vince Martin

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ie l’didel Gran Premio deldi, quattordicesima prova del Motomondiale. A trionfare sul circuito di Motegi è Jorge, che ha bisogno di solamente 13per ottenere punti preziosi e portarsi a -3 da Pecco Bagnaia in classifica generale. Laè stata infatti interrotta a causa della troppae,un breve tentativo di ripartenza, definitivamente annullata visto che le previsioni non lasciavano presagire nulla di buono e inoltre la visibilità iniziava a scarseggiare. I punti sono stati però assegnati come di consueto poiché era stata completata più della metà deiprevisti (13 su 24). Lo spagnolo del Team Pramac ...

Bandiera rossa a metà gara esatta della gara a Motegi, in Giappone. La pioggia, che ha cominciato a cadere proprio sulla griglia di partenza, si è rafforzata via via. I piloti hanno fatto chiari segni di fermare la corsa, la direzione ha ...

Troppa pioggia a Motegi: assegnati tutti i punti con la gara terminata a undici giri dalla fine. Mondiale riaperto ...Si riparte a Motegi per concludere gli ultimi 12 giri della gara dopo la bandiera rossa per la troppa pioggia: la gara era stata interrotta al 13° giro dei 24 previsti, con i piloti che avevano alzato ...