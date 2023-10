MotoGP GP Giappone 2023 | Martin | “Felice della vittoria | troppo pericoloso continuare con la pioggia”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il vincitore del GP deldi, Jorge, ha commentato a caldo il successo sul tracciato di Motegi: “Sono davverodi aver vinto, mi sentivo tranquillo e motivato. E’ stata una giornata positiva, anche se non è stato facile partire con le slick con molta: pensavo di cadere. Tuttavia anche quando ero sesto o settimo avevo un bel grip ed ero convinto che avrei trionfato“. Lo spagnolo ha poi parlatodecisione di fermare la gara dopo 13 giri: “Eraa gareggiare. Quando ho visto lanon sapevo cosa fare. Ho aspettato un po’, poi ho visto gli altri fermarsi“. SportFace.

Si corre solo metà gara a Motegi per le avverse condizioni meteo. Dopo un primo stop arriva la bandiera rossa definitiva. Martin accorcia ancora su ...

Buon terzo posto per lo spagnolo della Honda inMOTEGI () - "All'inizio ero calmo, dovevo comprendere le gomme. La pista, in avvio era molto asciutta, se avessi insisito troppo avrei distrutto le gomme. Con l'acqua stavo cominciando ad attaccare e ...Inla gara viene sospesa e congelata al 13esimo giro, quando ne mancavano ancora 9, a causa ... La Direzione Gara ha interrotto iluna prima volta, fissando un orario di ripartenza. Alle ...

MotoGp Giappone 2023, vince Martin su Bagnaia. Gara dimezzata per la pioggia Quotidiano Sportivo

MotoGp Giappone 2023, Martin vince e Bagnaia secondo: risultato e classifica Adnkronos

Buon terzo posto per lo spagnolo della Honda in Giappone MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) - 'All'inizio ero calmo, dovevo comprendere le gomme. La ...Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP del Giappone 2023: tris di voti altissimi per i tre piloti finiti sul podio, ossia Martin, Bagnaia e Marquez. Bocciato Binder ...