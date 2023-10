MotoGP | Fabio Quartararo | “Buon ritmo sull’asciutto | si poteva ripartire sul bagnato”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023)non è andato oltre il decimo posto in occasione della gara “lunga” (in realtà interrotta e cancellata per pioggia) del GP del Giappone, quattordicesima tappa del Motomondiale 2023 di. Il francese però, a differenza di altri colleghi, ha espresso un parere negativo circa la decisione dei Commissari di annullare i restanti dodici giri. Giunto in mixed zone il centauro in forza alla Yamaha ha in prima battuta commentato la sua prestazione, ovviamente contrassegnata dalla pioggia: “Ho provato a rimanere un altro giro, la pista era bagnata, ma non pioveva forte. Appena ho iniziato il mio secondo giro ho visto chiaramente che non avrei potuto continuare perdendo posizioni. Non è un grande cambiamento per noi. Volevo provare questa scommessa, non ha funzionato, ma manterremo l’aspetto positivo di questo fine ...