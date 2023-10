MotoGP | classifica piloti aggiornata dopo il GP del Giappone 2023

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ladel Mondiale diaggiornateil Gran Premio del. L’inerzia del momento rimane dalla parte di Jorge Martin, che trionfa sul circuito di Motegi e accorcia le distanze dal leader Pecco Bagnaia, distante ora solamente tre punti. Consolida invece la terza posizione Marco Bezzecchi. Di seguito ecco le classifiche aggiornate.F. Bagnaia 319 punti J. Martin 316 M. Bezzecchi 265 B. Binder 201 A. Espargaro 171 IN AGGIORNAMENTO SportFace.

Jack Miller chiude in testa il warm-up di MotoGP in preparazione della gara del Gran Premio del Giappone a Motegi: l’australiano ha confermato i ...

La pista di Motegi, dove la MotoGP ha disputato il fine settimana del GP del Giappone , è stata teatro della gara su distanza classica, per totali 24 ...

Il Gran Premio del Giappone è stato fermato con la bandiera rossa dopo 13 giri: pioggia torrenziale durante la gara di MotoGP in quel di Motegi. Se ...

Il Gran Premio del Giappone è stato fermato con la bandiera rossa dopo 13 giri: pioggia torrenziale durante la gara di MotoGP in quel di Motegi. Se ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO DELLA gara LA CRONACA DELLA gara LA classifica DEL MONDIALE MotoGP 9.10 Grazie per averci ...

9.06, Motegi: vince Martin,2° Bagnaia Jorge Martin vince ildel Giappone davanti a Francesco Bagnaia e accorcia ad appena 3 punti il margine iniridata. Il risultato della gara a Motegi viene stabilito dopo uno stop causato dalla pioggia a ...... quattordicesimo appuntamento stagionale della. La pioggia fa terminare la gara a undici ... Al secondo posto Pecco Bagnaia, che ora vede lo spagnolo a - 3 in. A BREVE IL SERVIZIO ...

MotoGp Giappone 2023, Martin vince e Bagnaia secondo: risultato e classifica Adnkronos

MotoGp in Giappone, Martin vince la Sprint Race: è a -8 da Bagnaia. La classifica Quotidiano Sportivo

Il secondo posto di Pecco Bagnaia è agrodolce. Per la prima volta è sul podio sotto la pioggia, ma il successo di Martin assottiglia ancora di più il vantaggio nella classifica generale. "Sono molto ...La gara di Moto3 si è corsa su pista asciutta e sono stati quattro i piloti in lotta per la vittoria: Masia, Sasaki, Holgado e Oncu con quest'ultimo che ha finito la sua gara all'11esimo giro. Masia è ...