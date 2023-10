MotoGP | Aleix Espargarò | “Soddisfatto della mia scelta | con la soft eravamo più veloci”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023)è stato uno dei grandi protagonistigara “monca” valida per il GP del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di. L’iberico in sella all’Aprilia nello specifico ha ottenuto una brillante quinta posizione, sfruttando soprattutto la sua grande esperienza, prevedendo le pioggia abbondante, poi puntualmente arrivata in modo talmente dirompente da spingere i Commissari a cancellare la corsa a dodici giri dal termine. Una volta approdato ai microfoni di Sky Sport, il pilota ha illustrato la sua strategia: “Sono, sono partito molto sicuro di me stesso con lasul posteriore. Quando abbiamo cambiato abbiamo deciso di rischiare. Peccato per la bandiera rossa perché stavo andando ...