Moto3 | in Giappone vince lo spagnolo Masia

Dominio di Chantra in: il thailandese vince in Moto2 davanti a Ogura e Acosta, che guadagna ancora (ora a +50) nel Mondiale su Arbolino, oggi 11°. In, successo di Masià a Motegi: lo spagnolo è il nuovo ...Sul podio il pilota di casa Sasaki e Holgado MOTEGI () - Lo spagnolo Jaume Masia (Honda), con il tempo di 33'30" ha vinto il GP delprecedendo il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna) di un secondo e mezzo. Terzo posto per Daniel Holgado (Ktm) a 1"602, quarto l'italiano Stefano Nepa(Ktm). Quinto e sesto posto occupati da ...

LIVE MotoGP Giappone: pioggia a Motegi. Martin va lungo, Espargaro in testa davanti a Bagnaia La Gazzetta dello Sport

GP Motegi LIVE, gara bagnata: Martin 1° su Bagnaia Sky Sport

