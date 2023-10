Moto3 classifica piloti 2023 | punti aggiornati gara dopo gara

(Di domenica 1 ottobre 2023) Laaggiornata della. La nuova e avvincente stagione dei motori comincia in Portogallo, a Portimao, dove ivanno a caccia di risultati e. Occhi puntati su Diogo Moreira, etichettato da molti addetti ai lavori come il principale favorito, ma attenzione anche ai rivali, tra cui il rookie Rueda. Da non dimenticare infine iazzurri, ovvero Nepa, Fenati, Bertelle, Farioli e Rossi, determinati a dire la loro. Di seguito lacon i. LAJaume Masia 199 Ayumu Sasaki 193 Daniel Holgado 190 David Alonso ...

campionato POS. PILOTA MOTO PUNTI 1 Jaume Masià KTM 199 2 Ayumu Sasaki Honda 193 3 ... il campionato è tornato lo scorso anno con la vittoria, in, di Dennis Foggia.Dominio di Chantra in Giappone: il thailandese vince in Moto2 davanti a Ogura e Acosta, che guadagna ancora insu Arbolino 11°. In, successo di Masià a Motegi: lo spagnolo è il nuovo leader solitario in. Sul podio anche Sasaki e Holgado (2° e 3° pure in), quarto Nepa. Alle 8 ...

Moto2: dominio di Chantra. Masià vince in Moto3 Sky Sport

Moto3, i risultati delle qualifiche del GP Giappone: pole Masiá, 3° Bertelle Sky Sport

Kenny Roberts Sr. aveva definito “La colazione dei campioni” una certa attività umana che poco aveva a che fare con le corse. Cionondimeno, il modo di dire è quanto mai d’attualità relativamente all’o ...Grazie ad una bagarre tra Öncü (poi caduto), Sasaki ed Holgado, Masiá vince ancora e passa in testa alla generale. Ayumu secondo.