«Morti centomila soldati E tra dieci anni l’Ucraina avrà metà dei cittadini del ’93» Esplosioni nella notte a Odessa e Kharkiv

... la mortalità per malattie infettive in Italia, come nel resto di Europa, si era già ridotta di oltre cinque volte rispetto a cinquant'anni prima (da 847 a 150perabitanti). La ......karabako schierati su un fronte e azero organizzato sull'altro - hanno solo sommato, feriti, ... ma sopra e sotto il 'giardino montuoso' non ci sono tesori, gli abitanti sono poco più di...

«Sono morti centomila soldati. E tra dieci anni l’Ucraina avrà metà dei cittadini del ’93» Corriere della Sera

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Nella notte attacco aereo su Odessa con missili e droni Corriere della Sera

Kiev non dà numeri, lei quanti pensa che siano «Centomila. E solo tra i militari». Come lo calcola «I dati ufficiali dei decessi sono segreti. Allora dobbiamo arrangiarci con le stime. All’Istituto ...Piero Calamandrei, in un famoso discorso a un gruppo di studenti medi e universitari, tenuto alla Società Umanitaria di Milano il 26 gennaio 1955, disse che la nostra Costituzione è "un testamento, un ...