Monza | Palladino | 'Lavoro perché Colpani possa essere pronto per una grande squadra'

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il tecnico delRaffaeleha parlato in conferenza stampa concentrandosi brevemente anche sul trequartista Andrea: "Deve an...

Alejandro Gomez è stato convoca to per la trasferta del Monza, domani a Reggio Emilia con il Sassuolo. "L'ho trovato un campione di testa", spiega ...

Commenta per primo Ilstudia in vista della sfida col Sassuolo prevista per domani alle 18.30 al Mapei Stadium. I ... ripartono dal Papu Gomez , alla prima convocazione con la squadra diConferenza stampa, il tecnico delanalizza alla vigilia la sfida contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Il tecnico delRaffaeleha così analizzato in conferenza la sfida di domani col Sassuolo. SFIDA AL SASSUOLO - "Dobbiamo prendere sempre il lato positivo delle cose e alcuni nostri numeri sono ...

Monza, Palladino: “Il Sassuolo non è solo Berardi; Gomez Ci sarà domani” DerbyDerbyDerby

Monza, Palladino cita Bonucci sul Papu Gomez. E su Colpani: "Futuro da big" Tuttosport

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno messo gli occhi su un gioiellino della Serie A. Sfida a Juve e Inter e assist ufficiale a Tiago Pinto in ottica futura.Colpani Juventus (LaPresse) – stopandogoal.net 01102023 Colpani alla Juventus Parla Palladino La Juventus pensa a Colpani per il futuro. Il tuttofare del Monza si sta consacrando in Serie A e ...