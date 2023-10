Monza | Palladino annuncia | 'Gomez sarà della partita Il Sassuolo non è solo Berardi'

(Di domenica 1 ottobre 2023) Raffaele, tecnico del, presenta in conferenza stampa la sfida con ilcon un annuncio importante: il Papu, ufficializzato...

Il tecnico del Monza Palladino ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio interno per 0-0 contro il Bologna: “E’ stata una partita equilibrata ...

"Per quanto mi riguarda, oggi è stato molto formativo". A dirlo è Raffaele Palladino , che fa i complimenti al Bologna, dopo lo 0 - 0 dello U - Power ...

Anche Raffaele Palladino , così come Thiago Motta, contesta le scelte arbitrali che hanno condizionato lo 0 - 0 con il Bologna. "Una partita rovinata ...

... terminata da tempo la sua avventura al Milan, dove ha vinto come pochi, era approdato al, ... Mettiamoci anche il fattore fortuna, perchéè una scommessa sulla quale pochi avrebbero ...I rossoblù si confermano una squadra solidissima: neppure nella trasferta dihanno subito gol. In realtà in Brianza il Bologna era riuscito a perforare la difesa della formazione di...

Papu Gomez al Monza. Palladino: «È stato il colpo inaspettato» Milan News 24

Cosa pensa Mister del percorso del Monza "Sono felice del cammino che stiamo facendo, ovviamente c'è sempre da migliorare, a livello globale e singolare. domani affrontiamo una squadra in salute e ...Una novità importante nel Monza per la trasferta di domani contro il Sassuolo. L'ha annunciata in conferenza stampa ...