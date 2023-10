MJF:”Christian Cage sta svolgendo il miglior lavoro di tutta la sua carriera” Zona Wrestling

MJF: Christian Cage Is Doing The Best Work Of His Career Fightful

Durante un’intervista con WrestlePurists, MJF ha avuto modo di elogiare la carriera di Christian Cage, sottolineando che il lavoro svolto finora in AEW sia la cosa migliore di tutta la sua carriera.MJF is defending those belts by himself against Vincent and ... So here are all of the other matches currently advertised for tonight at WrestleDream: Christian Cage (c) vs. Darby Allin in a ...