Vince Jasmine Paolini, è costretta al ritiro Martina Trevisan: questo il bilancio in casa Italia per quanto concerne la seconda giornata di incontri ...

continua a stupire. La sedicenne, numero 62 del mondo, ha dominato 62 62 la numero 11 del mondo Barbora Krejcikova, avversaria con la miglior classifica che abbia sconfitto nel 2023. ...Interviste Tennisha vinto le sue prime due partite in carriera nel circuito maggiore al WTA 1000 di Madrid all'età di 15 anni. La giovanissima tennista russa ha eliminato Beatriz Haddad Maia e Magda ...

Mirra Andreeva stupisce ancora: il nuovo primato nei WTA 1000 SuperTennis

Mirra Andreeva e il paragone con Maria Sharapova: "Non ci penso ... Tennis World Italia

Mirra Andreeva continua a stupire. La sedicenne, numero 62 del mondo, ha dominato 62 62 la numero 11 del mondo Barbora Krejcikova, avversaria con ...Defeats Kenin 6-1, 6-2 in opening match of China Open.Fires 22 winners and doesn’t face a break point.Dominant performance a sign of things to come.AdvertisementAryna Sabalenka made a triumphant ...