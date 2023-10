Minghi | «Una partita a carte con Bramieri durò tre giorni | continuava a raccontare barzellette»

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il Corriere della Sera oggi propone una lunga intervista ad Amedeo, uno dei più famosi cantautori italiani, un concentrato di romanticismo e internazionalita? con solide radici nella tradizione. Fu il primo a realizzare e pubblicare una canzone su papa Wojtyla intitolata «Un uomo venuto da lontano», brano davvero struggente sulla vita e il pontificato del vescovo di Roma Nella lunga chiacchierata ricorda quando fece innamorare Claudia Ricciarelli e Pippo Baudo, ma non solo, 5 membri della sua band e del suo staff hanno sposato fan conosciute durante i tour. Tanti ricordi, ma uno in particolare «Anni fa vado nella beauty farm di Messe?gue?. Li? incontro Ginoe leghiamo subito. Alla sera decidiamo di fare unaa Scala 40. E? durata tre. Per ogni carta Gino raccontava una barzelletta ...

... che dopo ben 33 anni è tornata a cantare in duetto con Amedeosulle note di Vattene amore . C'è addirittura chi la definisce "la Jennifer Lopez italiana", e chi sogna per leinuova ......Some' e "Dance Across The Floor" Ice Mc "It's A Rainy Day" e "Think About The Way" Amedeo...'What Is Love' Valeria Rossi con 'Tre parole' Whigfield con 'Saturday Night' Michele Zarrillo con '...

Amedeo Minghi: «Mia moglie Elena era l'unica che poteva vedermi ... Corriere della Sera

Minghi scrive ancora per sua moglie Elena che non c'è più: «L'unica che poteva vedermi piangere» ilmessaggero.it

Amedeo Minghi fede innamorare a Sanremo Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Come Cantando Il profumo del tempo", una canzone meravigliosa ma fuori gara. Non la prima, non l'ultima. «Di canzoni galeotte ...Il viaggio tra le hit dagli anni Sessanta al 2000 di Amadeus programma più visto della prima serata del 27 settembre. Mietta e Minghi ...