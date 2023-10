Milano | spruzzato spray al peperoncino | caos alla festa del liceo scientifico Leonardo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Niente forze dell'ordine - Nonostante i momenti di tensione, non sono state contattate le forze dell'ordine, trattandosi di unaautogestita dagli studenti. In alcuni video postati sui social, si ...

... e così a partire dalla mezzanotte, tra via Respighi e via Corridoni, in mezzo ai circa 2mila studenti arrivati da ogni parte diper il party di inizio anno, sono cominciate liti, minacce per ...... con ragazzi (forse i maranza ) che hannolo spray urticante al peperoncino per avere il ... Il termine maranza non è nuovo a, già dagli anni 80 si identificavano con questo termine i ...

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2023 – Stanotte, in via Respighi intorno alla mezzanotte, tanti ragazzi e ragazze mentre partecipavano alla ‘Leofest 2023’, tradizionale festa di inizio anno che ...E' finito nel caos poco dopo la mezzanotte il 'Leofest 2023', tradizionale festa di inizio anno che gli studenti del liceo scientifico Leonardo di Milano organizzano fuori dalla scuola, non lontana ...