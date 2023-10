(Di domenica 1 ottobre 2023) Non ci sono soloBologna, anche se sembra e se alla fine sarà difficile vederne altre giocarsi lo scudetto.motivi per inquadrare la stagione al via. 1) il quarto capitolo — ...

La Virtus Bologna è la prima finalista della Supercoppa 2023 . La squadra di Luca Banchi ha superato per 78-73 l’Olimpia Milano in una gara condotta ...

Mancano oramai pochi giorni al via della Serie A di Basket 2023-2024. Dopo il weekend scorso in cui si è assegnata la Supercoppa Italiana – vinta ...

Finalmente si alza il sipario sulla Serie A 2023 -2024 di Basket , con la prima giornata in programma nell’imminente fine settimana che da il via alla ...

Non ci sono soloBologna, anche se sembra e se alla fine sarà difficile vederne altre giocarsi lo scudetto. Quattro motivi per inquadrare la stagione al via. 1) il quarto capitolo Per il quarto anno ......dei trenta volte campioni d'Italia in carica dell' EA7 Emporio Armaniinizia con una sfida casalinga al Mediolanum Forum alle 18:15 contro la NutriBullet Treviso Basket , mentre la...

Milano o Virtus, chi vincerà Quattro temi per un campionato che parte La Gazzetta dello Sport

Apertura di Campionato, Milano ospita Treviso, Pistoia a Varese Quotidiano Sportivo

Per il quarto anno consecutivo, Milano e Virtus partono davanti a tutte. Negli ultimi tre playoff, prima di incontrarsi finale, solo Milano ha perso una partita nei quarti, lo scorso maggio a Pesaro.Tre scudetti in tre anni tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Giampaolo Ricci non vuole però fermarsi. “È una cosa bella averne vinti tre in fila, avendo sempre ...