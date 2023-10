Milano | alla festa autogestita del liceo Leonardo si presentano in 2mila | spray al peperoncino tra la folla e malori per l’alcol

Leggi su open.online

(Di domenica 1 ottobre 2023) È finita trae attimi di panico il reprise party che si è svolto ieri notte – sabato 30 novembre – in via Respighi, a, davanti alscientificoda Vinci. Unaorganizzata e interamente gestita dagli studenti, come se ne vedono in tante altre città, per celebrare l’inizio dell’anno scolastico.«Leofest» di ieri, però, qualcosa è andato storto. All’evento abusivo si sono presentati circagiovanissimi: non solo studenti dell’istituto ma anche amici e conoscenti. A un certo punto, racconta il Corriere, qualcuno ha pensato bene di spruzzare delloaltra la, scatenando il panico dei presenti e causando un fuggi fuggi generale. Agli attimi di confusione ...