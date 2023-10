Milanmania | il mercato di Furlani e Moncada ci ha cambiato la vita Ed è solo l'inizio

Inizio dei lavori per questa nuova stagione, che presenterà sicuramente tanti punti di domanda, sperando che a fine campionato ci possano...

Finisce un Luglio clamoroso per chi ha il Milan nel cuore. Giugno con l'addio a Maldini e la cessione di Tonali era stato pessimo, l'ultimo...

Siamo a 2 settimane esatte dall'inizio del campionato del Milan, con l'esordio a Bologna fissato per lunedì 21. Bisogna migliorare...

Poteva essere unstraordinario, ma c'è la pecca del mancato arrivo del numero 9 . Con tutto il rispetto per Jovic: ma l'ex viola era l'alternativa dell'alternativa, dell'alternativa, ecc... ...Poteva essere unstraordinario, ma c'è la pecca del mancato arrivo del numero 9 . Con tutto il rispetto per Jovic: ma l'ex viola era l'alternativa dell'alternativa, dell'alternativa, ecc... ...

Il day-after è anche più duro per il Milan perché ora la squadra deve realizzare che una sconfitta così pesante come quella rimediata per 5-1 nel derby può lasciare degli strascichi sia a livello fisi ...