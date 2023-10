Gli agenti della Polizia di mila no hanno individuato due romeni di 27 e 29 anni ritenuti responsabili del furto aggravato in di un orologio prezioso ...

L'episodio risale al settembre del 2022 e si sarebbe consumato in un edificio abbandonato, in zona Bonola. I responsabili sono 4, si cerca l'altro ...

Dopo il successo contro la Lazio, ilha svolto un allenamento di scarico in. Per la trasferta di Champions contro il Borussia Dortmund Pioli ha un unico dubbio a centrocampo: Adli oppure Pobega. Loftus - Cheek, costretto a ...Il tecnico orobico sulle condizioni dell'exdice: "Dobbiamo aspettare l'allenamento del ... La Juve è il passato : "Ho vissuto tanti anni in quell'ambiente, per me è stata una grande. ...

Milan, palestra in vista della Champions League: il report della seduta Pianeta Milan

Milan, Pioli con il dubbio Adli-Pobega per trasferta Champions col Borussia Dortmund Sky Sport

Loftus-Cheek, il nuovo volto rossonero, ha avuto un buon impatto con la Serie A. Tuttavia, un problema muscolare accusato contro la Lazio costringerà l'inglese a saltare sicuramente il Borussia Dortmu ...In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato così della corsa Scudetto.