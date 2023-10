Milan | Leao accende la luce di San Siro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Rafaelè sempre più decisivo per ile anche con la Lazio è stato lui adre le luci di SanLuci a San… adre ci ha pensato, ancora una volta, Rafael. Il portoghese è capace di caricarsi la squadra sulle spalle e la sensazione è che quando silui poi i rossoneri riescono a trovare il guizzo vincente. Contro la Lazio, dopo un primo in penombra forse in fase di studio, ha svoltato la gara con dribbling e accelerazioni. Ha fatto girare la testa a Marusic dalla sua parte e nei due gol c’è il suo zampino. Assist per Pulisic e poi in fotocopia quello a Okafor. Il risultato è lo stesso di sempre: due gol, vittoria e tre punti per tenersi il primato assieme all’Inter.