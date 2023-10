Migranti | Tunisia | “Non siamo gendarmi a difesa dei confini di altri”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il ministro dell'Interno tunisino Fekih si è poi rivolto alle Ong internazionali accusandole di manipolare il dossier migratorio al servizio degli interessi degli europei Lanon può in alcun modo agire come un gendarme la cui missione è proteggere idegli. Può solo difendere i suoi, le proprie frontiere. Ad affermarlo è stato il ministro dell’Interno tunisino, Kamel Fekih. In una dichiarazione postata sull’account Facebook del ministero, Fekih ha parlato delle migrazioni irregolari come di una questione che richiede sacrifici e concessioni reciproche da parte dei Paesi più ricchi del mondo. Il ministro si è poi rivolto alle Ong internazionali accusandole di manipolare il dossier migratorio al servizio degli interessi degli europei, ribadendo la ferma posizione del suo paese che – ha detto ...

La Tunisia, ha aggiunto, è uno stato che non può accogliere flussi massicci di migranti irregolari aldilà delle sue capacità sociali e finanziarie, né può fare da paese ospitante. Il ministro ha

