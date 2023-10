Migranti | tensioni con l’Italia | sulla Germania pesano le prossime elezioni

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 1 ottobre 2023) (Adnkronos) – Lefra Roma e Berlinoquestione deisi intrecciano con il calendario elettorale in, dove il prossimo 8 ottobre si vota per il rinnovo dei governi regionali in Assia e Baviera. Il voto regionale si svolge infatti in un contesto di generale sfiducia verso la politica, di cui si avvantaggia l'estrema destra populista di Alternativa per la. E isono diventati un tema centrale del dibattito, scelto dalla principale forza di opposizione, i conservatori della Cdu-Csu, per attaccare il governo del cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz e per cercare di fermare l'avanzata dell'Afd. La Cdu post Angela Merkel ha virato decisamente a destra sotto la guida del nuovo leader Friederich Merz. Le sue recenti dichiarazioni su presunte ...