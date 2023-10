Migranti | Saviano ora scagiona gli scafisti

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 ottobre 2023), che scrive per il Corriere della Sera ma quando deve dire delle cose si fa intervistare dalla Stampa, oggi è veramente fantastico. Dopo aver insinuato che l’Italia rimane un paese mafioso, perché questo ha sostanzialmente detto dopo la morte di Matteo Messina Denaro, oggi critica chi presenta gli“come criminali oscuri”. Avete capito bene,oggi riesce a dire sulla Stampa che “glisono presentati come criminali oscuri per non guardare in faccia i veri mandanti”. Ma voi vi rendete conto che questa è la sinistra? Vi sarà capitato di criticare la Meloni e i suoi per le cazzate che fanno, così come è capitato a me. Poi però penso che, senza questi qua, il governo sarebbe fatto da gente come Giuliano Amato, che oggi sostiene che bisogna allargare le maglie dell’accoglienza; oppure gente ...