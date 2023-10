Migranti | la Tunisia ora vuole ritrattare Lo scetticismo verso il memorandum | “L’Ue sia più flessibile | non difendiamo i confini altrui”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Laild’intesa siglato con l’Unione europea. Il presidente tunisino Kais Saied ha infatti deciso unilateralmente, il 26 settembre scorso, di rinviare la visita di una delegazione della Commissione europea prevista per questa settimana inper esaminare i punti che dovranno essere negoziati nell’accordo sull’immigrazione che, a detta dei funzionari europei e del governo italiano, dovrebbe limitare il numero diin partenza dalle coste tunisinel’Italia. L’annuncio della presidenza tunisina arriva pochi giorni dopo lo stanziamento di una prima tranche, dal valore di 127 milioni di euro (60 milioni di euro in aiuti per il sostegno al bilancio e altri 67 milioni di euro per l’assistenza operativa sulla migrazione), ...

(Adnkronos) – La Tunisia non può in alcun modo agire come un gendarme la cui missione è proteggere i confini degli altri. Può solo difendere i suoi ...

La Tunisia non può in alcun modo agire come un gendarme la cui missione è proteggere i confini degli altri, può solo difendere i suoi confini, le ...

... "Germania bloccada una parte e li agevola dall'altra, geniale", l'inchiesta: "Ecco i consigli del trafficante per ingannare il sistema in Gb": "Non siamo ...... visto l'allineamento alla politica della premier italiana suiin termini di accordi con i paesi terzi, come quello concluso con il memorandum con la, e sulla lotta ai trafficanti. ...

Migranti, Tunisi attacca le Ong e avverte l'Europa: "Non saremo una guardia di frontiera" ilGiornale.it

Migranti, Tunisi: “Non saremo i gendarmi per i confini degli altri” la Repubblica

Secondo il ministro Feki, infatti, “la Tunisia non può assorbire massicci flussi di migranti irregolari oltre le sue capacità sociali e finanziarie, né può continuare a fungere da paese ospitante” per ...Tunisia: "Non faremo la guardia costiera di altri paesi" Il ministro degli Interni tunisino Kamel Fekih lo dice a muso duro: "Non siamo e non faremo la guardia frontiera per altri paesi e non possiamo ...