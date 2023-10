Migranti | la Tunisia accusa | “Le Ong internazionali manipolano il dossier migratorio”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Con un post su Facebook, il ministro dell’Interno tunisino, ha chiarito le priorità dellain merito alla questione migratoria Sull’account Facebook del ministero tunisino è comparsa una dichiarazione piuttosto critica nei confronti della gestione dei flussi migratori da parte dell’occidente.– Notizie.comKamel Fekih, ministro dell’Interno tunisino, ha ribadito con forza la volontà da parte del suo paese di difendere i propri confini, rendendo conto delle proprie esigenze, senza fungere da gendarme per difendere i confini europei dalla migrazione. L’alle Ong“Lanon può in alcun modo agire come un gendarme la cui missione è proteggere i confini degli altri. Può solo difendere i suoi confini, le proprie frontiere”, così afferma Fekih, che ci tiene anche ad ...

