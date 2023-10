Migranti | Crosetto | Scholz blocca i confini ma agevola il trasporto in Italia

Continua a leggere su Tg. La7.it - "Si cerca di blocca re l'immigrazione in una parte d'Europa e se ne agevola il trasporto in un'altra. ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - "Si cerca di blocca re l'immigrazione in una parte d'Europa e se ne agevola il trasporto in un'altra. ...

(Adnkronos) – "Si cerca di blocca re l’immigrazione in una parte d’Europa e se ne agevola il trasporto in un’altra. Coerente e geniale". Così il ...

"Si cerca di bloccare l'immigrazione in una parte d'Europa e se ne agevola il trasporto in un'altra . Coerente e geniale". Così il ministro della ...

La polemica del ministro della Difesa, Guido Crosetto non si placa verso l’esecutivo tedesco. In un post su X – ex Twitter – fulmina l’operato del ...