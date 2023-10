Migranti | Bonaccini | ' slogan governo stanno fallendo | Cpr non servono'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Roma, 1 ott (Adnkronos) - "E' inutile che ripetacome prima gli italiani e chiudiamo i porti, non serve a nulla. Ma si è visto che quello che propongono sta miseramente". Lo ha detto Stefano, a 'In mezz'ora', parlando dei. "Sui Cpr abbiamo un tema che riguarda la costruzione. Io non ho mai detto no in Emilia Romagna, ma nonproprio. Se devi metterci le persone pericolose queste vanno messe in galera non nei Cpr, che ha anche grandi problemi giuridici. Noi non sappiamo dove mettere tutti quelli non pericolosi, che rischiano di andare nelle tendopoli", ha aggiunto il governatore dell'Emilia Romagna.