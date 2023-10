Meteo | le previsioni di lunedì 2 ottobre Ancora sole e caldo estivo sull' Italia

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 1 ottobre 2023). È l’anticiclone Apollo a tenere le temperature su livelli estivi - in leggero aumento rispetto agli ultimi giorni - anche nella giornata di. Praticamente su tutto lo Stivale il cielo sarà in prevalenza sereno (fatta eccezione per qualche nube di passaggio, specie su Triveneto, coste adriatiche e Mar Tirreno meridionale). Venti deboli soffiano da Nord. Per veder cambiare il quadro bisognerà aspettare mercoledì 4, quando ci saranno temporali su Friuli-Venezia Giulia e alto Veneto, insieme a un contenuto calo termico al Nord. Successivamenteanticiclone Apollo (LE).