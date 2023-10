Meloni strapazza tutti nel sondaggio Crisi nera per il Pd | che fine fa

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 ottobre 2023) I leader che godono della maggiore fiducia degli italiani sono Giorgiae a seguire Antonio Tajani. Al terzo posto c'è Giuseppe Conte, al quarto Elly Schlein. È quanto emerge da unDire-Tecnè con interviste effettuate il 28 e 29 settembre 2023. Per la premier la fiducia si attesta al 44%, per il ministro degli Esteri azzurro al 32%. Passando all'opposizione Conte gode della fiducia del 31,2% degli italiani, la segretaria del Pd del 30%. Seguono Matteo Salvini con il 29,5%, Maurizio Lupi con il 25,8%%, Emma Bonino con il 25,4%. In coda ci sono Carlo Calenda al 19,6%, Angelo Bonelli al 16,4, Nicola Fratoianni al 16%, Matteo Renzi chiude al 14,2%. Nella rilevazione crescono Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle, in calo il Partito democratico. Stabili Forza Italia e Lega. Il borsino dei partiti vede Fdi in testa col 28,5% (+0,1% ...