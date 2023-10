Meloni | è ora di vendere la Rai Gli italiani esulteranno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ieri mattina Libero ha proposto al governo l'avvio di un'operazione “patrimonio contro debito”. Obiettivi? Iniziare a tagliare almeno un poco di debito pubblico (esercizio mai avvenuto prima, nemmeno da parte dei presunti “migliori”); tenere basso il conto stellare degli interessi annuali (ormai 100 miliardi l'anno, uno sproposito); proteggere e incanalare il risparmio italiano; ricavare un margine annuale per un significativo taglio di tasse. L'OPERAZIONE - E - diciamolo chiaramente ci sarebbe pure un altro effetto di enorme e positiva importanza: disarmare quella che potremmo chiamare “Gentiloni connection”, cioè l'operazione volta a usare un vero e proprio quadrilatero della morte (spread, tassi, riforma del patto di stabilità, giudizio di Bruxelles sulla manovra) per colpire un governo scelto liberamente dai cittadini. È lì che si vuole arrivare: l'hanno capito tutti. In questo ...