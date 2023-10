Medici di base | la gestione passa dall’Ats alle Asst | «Più forza al territorio»

“Oggi siamo in grado di andare sulla luna ma non riusciamo ad occuparci delle persone che vivono sulla terra. Non è possibile rimanere senza un ...

... l'altra sera ha chiamato un'ambulanza è si è fatto portare al Fatebenefratelli dove idel ... Lo dico inalla mia esperienza, non per notizia diretta". Il primario non ha parlato con Fedez ...Vaccinazione anti - Covid, si parte: dal 16 ottobre si potrà fare un nuovo richiamo, insieme a quello per l'influenza. In via prioritaria quest'anno si occuperanno della vaccinazione idie le farmacie, mentre ci saranno anche date disponibili nei polimbulatori, ora Case della comunità, prenotabili con il Cup. La scelta della Regione comunque è stata quella di "offrire ...

Medici di base, la gestione passa dall'Ats alle Asst: «Più forza al ... L'Eco di Bergamo

La Val di Vara dimenticata. Un solo medico di base per tremila ... LA NAZIONE

«Con i 3.500 medici che mancano in Veneto risolveremmo tutti i problemi ... separati per pazienti che pagano e altri che non pagano. E parliamo di medicina di base. La nostra è la regione con la quota ...L'artista, che lo scorso marzo è stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas, l'altra sera ha chiamato un'ambulanza è si è fatto portare al Fatebenefratelli dove i medici del pronto ... Lo ...