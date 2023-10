Maurizio Landini a Radio24 | “Se questa legge di bilancio sbagliata non cambia siamo pronti allo sciopero | valutiamo nei prossimi giorni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) “Se il governo continua a non ascoltarci come ha fatto finora, dalle prime valutazioni che si vedono dalla Nadef, di unadiche non fa modifiche, noi non escludiamo nulla e neivaluteremo, proponendolo anche alle altre organizzazioni sindacali, di mettere in campo, se necessario, anche lo strumento dello, perree le leggi sbagliate che in questo paese ci sono”. Lo ha detto il segretario generale della Cgila ‘Il caffè della domenica‘ di Maria Latella su. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.