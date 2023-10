Mattarella riceve famiglia di Giovanbattista Cutolo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto oggi al Quirinale ladi, il giovane ucciso lo scorso 31 agosto a Napoli a colpi di pistola, dopo una lite per futili motivi, da un diciassettenne con precedenti penali. Il capo dello Stato ha ricevuto i familiari del giovane strumentista ucciso a Napoli poco prima l’inizio di un concerto al Quirinale. La stagione dal vivo 2023-2024 dei Concerti del Quirinale infatti è iniziata oggi con un appuntamento speciale, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di particolare significato: il Concerto perdella Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli diretta da Daniele Giulio Moles. L’evento è infatti dedicato a...

Se partiamo dal presupposto che in media solo l'8%il livello di protezione massima di ... l'autonomia è prevista dalla Costituzione, tant'è che il presidente Sergioha firmato il ...... nata nel 1951, rimasta sempre indipendente dal governo, anche sesovvenzioni pubbliche. ...incontra Steinmeier Nel corso dell'assemblea generale, Meloni chiede all'Onu di "dichiarare ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve la ... Fisdir

Professioni sanitarie, Mattarella riceve al Quirinale una delegazione ... RIFday

Per l’attività della Nazionale Special Olympics e per l’associazione Eunike è arrivato un regalo straordinario. Una delegazione del gruppo di volontari, che organizza corsi e iniziative per avviare al ...Per i funerali di Stato di Giorgio Napolitano a Roma, che saranno celebrati in forma laica alle 11.30, saranno allestiti due maxi schermi: uno in piazza Montecitorio e l'altro ...