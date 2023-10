(Di domenica 1 ottobre 2023) "Leimpediscono l'esercizio dei normali diritti a intere categorie di cittadini e la Giornata Nazionale per il loro Abbattimento è stata istituita con l'intento di accrescere ...

Il presidente della Repubblica applaudito alla kermesse di Comunione e liberazione: «Non ci stancheremo di lavorare per fermare la guerra. No alla ...

Bagno di folla, cori e applausi per Mattarella al Meeting di Cl: «La Costituzione è nata per superare e per espellere l’odio»

"Learchitettoniche impediscono l'esercizio dei normali diritti a intere categorie di cittadini ... Lo scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica, Sergio. "Nessuno - ...Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata nazionale per l'abbattimento dellearchitettoniche. "Occorre un impegno rinnovato e permanente nella ...

Mattarella, barriere architettoniche lesive dignità persona Agenzia ANSA

Mattarella, barriere architettoniche ledono dignità persona La Gazzetta di Mantova

La Giornata Nazionale per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche è stata istituita per sensibilizzare sui danni che queste comportano alla società. Il Presidente Mattarella sottolinea che ...ROMA (ITALPRESS) – “Le barriere architettoniche impediscono l’esercizio dei normali diritti a intere categorie di cittadini e la Giornata Nazionale per il loro Abbattimento è stata istituita con l’int ...